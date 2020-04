L’allarme della virologa su una nuova ondata in autunno: “Potrebbe esserci anche nelle zone in cui non si è diffuso ora”

Un altro allarma per i prossimi mesi arriva dalla tv. Stavolta è Ilaria Capua, nota virologa, che a La7 avverte sulla possibilità di una seconda annata. La Capua stessa, non troppo fa, aveva minimizzato sull’importanza del vaccino contro il Covid-19, definendolo meno rilevante di quello per l’influenza.

Ieri, a Di Martedì, con Floris, ha dichiarato: “Potrebbe esserci, specialmente se l’immunità di gregge non è capace di arginare la diffusione del virus. È possibile che in autunno ci possano essere recrudescenze nelle zone in cui il virus non si è diffuso”