Il ricordo da brividi di Koulibaly: “Ricordo ancora tutto, rivivevo la mia vita attraverso la gioia di un popolo”

Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. E poi l’abbraccio di José e di tutti gli altri. Intanto, nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo 💙 Je me souviens encore du bruit du ballon frappant mon front. Puis ce moment de silence. Et puis l'étreinte de José et de tout le monde. Pendant ce temps, dans ma tête, je revivais toute ma vie: à travers la joie d'un peuple 💙 I still remember the sound of the ball hitting my forehead. The moment of silence that followed. And then the hug from José and everybody. Meanwhile, in my head, I was reliving my whole life: through the joy of a people 💙 #OnThisDay #JuveNapoli 💪🏿 #KK