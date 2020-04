ZUNIGA NAPOLI – L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta alcune parole di Camilo Zuniga, ex terzino del Napoli, rivelate a Gol Caracol. Il colombiano è stato un grande alleato nella trattativa che un’estate fa avrebbe potuto portare James Rodriguez in azzurro. “Gli consigliavo di accettare. Gli dicevo che al San Paolo sarebbe diventato un dio” sono le parole di Camilo.

ZUNIGA SU JAMES AL NAPOLI: “GLI CONSIGLIAI DI ACCETTARE”

L’ex Napoli ha parlato ai microfoni di Gol Caracol. Ecco le parole di Zuniga riportate dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Scelsi il Napoli per l’ amore dei tifosi. Per l’ affetto della gente.

James? Mi chiedeva di Napoli e io gli dicevo che sarebbe stato un po’ come in Colombia, tipo Barranquilla o Cartagena, perché la gente è calda, appassionata e divertente. Gli dissi anche: se vai a Napoli diventerai come un dio, ti adoreranno. Al San Paolo toccherai il pallone e tutti si alzeranno in piedi. Gli consigliai di accettare: gli dicevo che avrebbe giocato sempre e che lo avrebbero amato sempre. Un’ occasione perfetta da cogliere”.