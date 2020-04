KKN – Riunione tra FIGC e Governo, arrivano le prime indiscrezioni: a fine maggio riprende la Coppa Italia

È in corso la riunione tra FIGC e Governo per decidere il futuro del calcio italiano. Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto durante la diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli, accennando le possibili decisioni. Di seguito quanto evidenziato:

COPPA ITALIA FINE MAGGIO

“Mi arriva la conferma che si ripartirebbe 27/28 maggio, con la Coppa Italia: subito le semifinali, a seguire il Campionato”.

Dopo la riunione, Vincenzo Spadafora, il ministro dello Sport, ha dichiarato che saranno emanate in seguito delle disposizioni su se e come ricominciare con gli allenamenti. Date ufficiali, per ora, non ce ne sono.