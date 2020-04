Dal Ministero: “Si valuta la possibilità di favorire gli spostamenti nelle regioni a partire dal 4 maggio”

Secondo quanto riportato da Adnkronos, una fonte ministeriale ha svelato che non è da escludere che a partire dal 4 maggio ci sia la possibilità di potersi spostare nella regione.

Non ci sono ancora certezze e date ufficiali, quel che è certo è che non riapriranno i negozi. Si sta però lavorando sulla possibilità di procedere con aperture graduali nel corso del mese di maggio. La data probabile per la possibile riapertura dei negozi sembra essere l’11 maggio.