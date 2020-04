La Protezione Civile ha rilasciato i dati aggiornati dei contagi odierni di Coronavirus in Italia. Le persone attualmente positive in Italia sono 107.699, dieci in meno rispetto alla giornata di ieri.

I dati evidenziano la presenza di 3370 nuovi casi di Coronavirus in Italia. I morti di oggi sono 437 (totale 25.085). Tra i tanti, muore un altro medico: ora le vittime tra i camici bianchi sono 145.

