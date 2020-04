Coronavirus, la Regione Lombardia pone fine all’anno scolastico

La Regione Lombardia ufficializza la chiusura di tutte le scuole e di conseguenza la fine degli attuali anni scolastici 2019-2020.

DECISIONE DEFINITIVA

Arriva l’ufficialità. Le scuole della Lombardia rimarranno chiuse sino a data da destinarsi causa emergenza coronavirus. L’assessore regionale all’istruzione, alla formazione e al lavoro, Melania Rizzoli, ha confermato la fine dell’anno scolastico in Lombardia. Nel resto d’Italia la situazione si deve ancora evolvere, gli esami di stato per la maturità restano ancora in bilico. Nei prossimi giorni si decideranno le modalità di svolgimento dell’esame per permettere ai maturandi italiani di conseguire il titolo.