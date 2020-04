GdS – Callejon e Mertens contratti in scadenza: ecco la decisione della FIFA

Jose Callejon e Dries Mertens sono i due giocatori del Napoli con il contratto in scadenza nel 2020. La Gazzetta dello Sport parla del futuro dei due giocatori.

PROLUNGAMENTO DI CONTRATTO PER MERTENS E CALLEJON

La FIFA dispone una raccomandazione: ci sarà un prolungamento della scadenza fino al termine della stagione sportiva.

Se ci fosse un’opposizione da parte dei giocatori, sarebbe necessario trovare un accordo, altrimenti la situazione verrà risolta attraverso le leggi del lavoro e sportive nazionali e alla camera di risoluzione della FIFA.

Secondo quanto emerge dal fronte agenti, non si può già escludere il “via libera” immediato per chi è in scadenza.