RUGANI NAPOLI – L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, è intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” per parlare delle voci di mercato che vorrebbero il difensore bianconero come un nuovo obiettivo del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

RUGANI NAPOLI

Daniele Rugani (25)

“Futuro di Daniele? Nulla di nuovo. Napoli? Non c’è nulla al momento. È alla Juve da cinque anni, se non fosse un ragazzo di talento, non sarebbe rimasto così tanto in bianconero”.

“Ha un’ottima capacità di anticipare gli avversari, di leggere il gioco e recuperare palloni. Non è ancora un leader, ma lo diventerà. Non è titolare perché ci sono difensori fortissimi alla Juventus. Sarri lo voleva al Napoli e al Chelsea“.

