Lozano, dopo un anno il futuro è già a rischio: il Napoli ci crede, ma lo cederebbe ad una condizione

L’acquisto di Hirving Lozano dal PSV Eindhoven è stato il più costoso della satira del Napoli. Parliamo di un’operazione di mercato da circa 50 milioni di euro, commissioni agli agenti e bonus d’ingaggio compresi. Dopo il debutto con la Juventus che aveva fatto ben sperare però, le prestazioni di Lozano sono state spesso insufficienti. Il messicano ha trovato sempre meno spazio ed è scivolato indietro nelle gerarchie, soprattutto con l’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina degli azzurri. Il futuro dell’ex Pachuca con la maglia del Napoli è incerto, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli al momento crede ancora su Hirving Lozano e sta riflettendo su tutte le possibilità. Il futuro del messicano è legato a situazioni che rientrano nel campo dell’imprevedibilità. Nel caso in cui al Napoli dovesse arrivare un’offerta che non comporti una minusvalenze da parte del club, ci potrebbe essere un’apertura alla cessione del messicano. L’ipotesi è però legata fondamentalmente ad una sola squadra: l’Everton di Ancelotti. L’ex tecnico del Napoli infatti è intenzionato a riabbracciare Lozano in Premier League ed al momento il suo Everton pare essere il club disposto a sborsare più milioni di tutti nelle casse del Napoli”.