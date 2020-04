Coronavirus, Brusaferro: “Ora dobbiamo affrontare una fase delicata e difficile. Andare a mare? Passo dopo passo”

Silvio Brusaferro, medico e accademico italiano, è intervenuto su Rai Radio 2 nel corso del format I Lunatici. Il dottore ha parlato della fase 2, del vaccino e anche dell’estate, se si potrà andare a mare o no.

Ecco le sue parole:



“Controllo del virus? Questo è positivo. Ora dobbiamo affrontare un’altra fase altrettanto delicata e difficile, ma che è quella di cambiare un po’ le nostre vite e con cautela, passo dopo passo, provare a ripartire nei singoli settori.

L’obiettivo finale sarà quello di avere il vaccino e di immunizzare tutti i cittadini. La larghissima maggioranza degli italiani, ma parliamo circa del novanta percento, non ha avuto contatto con il virus. E quindi è potenzialmente suscettibile. Questo numero fa sì che l’immunità di gregge sia molto lontana. Dovremmo muoverci con grande attenzione in tutti in contesti.

Virus meno aggressivo? Ogni ipotesi va verificata sul campo, bisogna aspettare le verifiche scientifiche che sono in corso per dare risposta a queste domande.

Tempo del vaccino? Deve poter produrre quella risposta immune che poi garantisca di non contrarre l’infezione. Questo va sperimentato. E poi una volta individuato un vaccino poi va prodotto in milioni di dosi così da garantire a tutti i cittadini di poter essere immunizzati. Questa sarà la risposta definitiva all’infezione.

Andare a mare? Siamo tutti consapevoli ormai che raduni o assembramenti di centinaia o migliaia di persone in spazi ristretti non ci sono consentiti. Questo è il primo dato da cui partire. Dopo di che dobbiamo tenere a mente il principio del passo dopo passo“.