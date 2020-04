Il Premier Conte: “Entro il weekend mostrerò i dettagli della Fase 2: si partirà dal 4 maggio”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale un aggiornamento riguardante il Coronavirus e l’inizio della cosiddetta Fase 2. Di seguito i passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Sta continuando senza sosta il lavoro del Governo per coordinare la gestione della Fase 2, ovvero la fase di convivenza con il virus. Come sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate fino al 3 maggio. Molti cittadini sono stanchi degli sforzi compiuti fino ad ora e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o addirittura l’abolizione totale di esse. Le imprese inoltre hanno l’esigenza di ripartire al più presto. Mi piacerebbe molto dire che riapriremo tutto domattina, ripartendo subito. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei propri cittadini, ma non può evitare di preservare l’efficacia del sistema produttivo nazionale. La decisione di riaprire tutto domani sarebbe irresponsabile ed esporrebbe il paese ad una nuova ondata di contagi incontrollati, vanificando gli sforzi fatti da tutti fino ad ora”.

“In questa fase non possiamo abbandonare la linea della massima cautela, anche se nella prospettiva di ripartire. Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee solo per assecondare l’opinione pubblica o soddisfare le richieste di alcune categorie produttive o specifiche Regioni. Le misure saranno allentate sulla base di un programma ben strutturato, che considererà in dettaglio tutti i dati. Non trascureremo alcun particolare, perchè si corre il rischio di un innalzamento deciso della curva dei contagi. Dobbiamo essere pronti a contenere la possibile risalita dei contagi, in modo che il rischio del contagio risulti “tollerabile” in relazione alla ricettività delle nostre strutture sanitarie. Non possiamo considerare unicamente il rispetto del protocollo nei luoghi di lavoro. Dobbiamo Valutare anche i flussi di lavoratori, l’utilizzo di mezzi pubblici, privati, gli orari e la densità di spostamento. Dobbiamo garantire la distanza sociale anche nei mezzi di trasporto? Come favorire il ricorso a modalità di trasporto alternative?”

“Il programma dovrà avere un’impronta nazionale, prevederà un ripensamento delle modalità di trasporto, delle modalità lavorative e nuove regole per le attività commerciali. Il piano però pur essendo nazionale, dovrà tener conto delle peculiarità delle singole Regioni: le modalità del trasporto in Basilicata sono differenti da quelle in Lombardia. Anche le strutture ospedaliere sono differenti da Regione a Regione. Per questo motivo stiamo lavorando a stretto contatto con un team di esperti che sta lavorando giorno e notte. È troppo facile dire ‘riapriamo tutto’, ma i propositi vanno tradotti nella realtà del nostro Paese, tenendo conto di potenzialità e limiti che ben conosciamo. Il piano per la riapertura verrà analizzato a fondo nei prossimi giorni, per approfondire ogni dettaglio”.

“Il Governo prenderà delle decisioni, delle quali si assumerà la responsabilità. Nonostante il prezioso consiglio degli esperti, le decisioni e le responsabilità spettano alla Politica, come è giusto che sia. Le decisioni saranno assunte nell’interesse dei cittadini del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole, Non permetteremo la creazione di divisioni: dobbiamo marciare uniti, è questa la nostra forza. Dobbiamo smetterla di essere severi con il nostro Pese, tutto il mondo è in difficoltà: dobbiamo essere fieri di come stiamo affrontando questa durissima prova. Confido di comunicarvi il nuovo piano entro la fine di questa settimana, mostrandovi i dettagli di questo complesso programma. Una previsione ragionevole è che verrà applicato a partire dal prossimo 4 maggio”.