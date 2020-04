Ministro Spadafora: “Partite in chiaro? Ci ho provato in passato, prenderemo seriamente in considerazione la possibilità”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto nel corso di TG2Post. Il ministro si è soffermato anche sulla questione relativa ai diritti tv e alla possibilità di trasmettere in chiaro le partite restanti della Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In passato ho provato a fare questa cosa ed ho avuto un acceso confronto con il presidente della Lega Serie A Dal Pino e con l’amministratore delegato di Sky. Il tema è particolarmente spinoso, in base a ciò che succederà prenderemo seriamente in considerazione ogni opportunità: anche la possibilità di trasmettere le partite in chiaro. C’è bisogno di fare ordine tra la Lega Serie A, i presidenti delle società e Sky. Non sempre ciò e semplice come può sembrare”.