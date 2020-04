Salvini attacca: “Ho a cuore la salute dei campani, per De Luca i tamponi non servivano”

SALVINI CAMPANIA – Matteo Salvini polemizza nuovamente contro Vincenzo De Luca. Il salotto televisivo per l’occasione, stavolta, è La 7. Non è l’Arena, condotto da Massimo Giletti, la trasmissione. Interrogato sulla possibilità di chiudere la Campania ai residenti nelle regioni più colpite, Salvini ha dichiarato:

“Parlo da italiano che ha a cuore anche la salute dei campani, vorrei che De Luca mettesse la stessa passione nel riaprire i propri ospedali chiusi in Campania e nel fare tamponi“.

SALVINI CAMPANIA, LA POLEMICA SU DE LUCA

I tamponi, secondo Salvini, sarebbero stati evitati in un primo momento dalla Regione Campania, che soltanto nelle ultime settimane ha provveduto ad aumentarne il numero: “La Regione Campania fino a poco tempo fa era l’ultima in Italia per il numero di tamponi effettuati rispetto alla popolazione perché secondo De Luca non servivano”.

Tematica di rilievo anche quella del delivery. Nel resto d’Italia infatti è possibile per ristoranti e pizzerie consegnare a domicilio. Gino Sorbillo, in un’intervista ai nostri microfoni, aveva auspicato la ripresa di questa pratica anche in Campania, dov’è attualmente vietato. Detto che dal 4 maggio molto probabilmente sarà finalmente possibile consegnare a domicilio, Matteo Salvini dichiara in merito:

Se si riaprono gli ospedali chiusi in passato e si fa qualche tampone in più, i napoletani sarebbero più contenti. In tutta Italia è possibile consegnare pasti a domicilio, cosa che De Luca non fa fare in Campania. De Luca capisca che non è un rischio se qualcuno porta la pizza con la mascherina a casa di qualcuno che non può uscire”.

SALVINI DE LUCA

Non è la prima volta che Salvini e De Luca si scontrano. Il presidente della Regione Campania, dopo un attacco precedente al comizio di Salvini a Napoli, disse: “Con che faccia vieni in Campania? Dici fesserie e parli a capocchia. Confrontiamoci dove vuoi tu, anche al Papeete”. L’invettiva, mostrata da Lira Tv e risalente a novembre, iniziava così: “Salvini? Ogni volta che viene in Campania, la quantità di fesserie che racconta è sconvolgente. E’ di una banalità totale. Sembra uno che vive sulla Luna e viene qui a parlare a capocchia. Ma questo non sa veramente niente della Campania”

