RIMBORSO BIGLIETTI NAPOLI INTER – La SSC Napoli ha chiarito la situazione riguardante il rimborso dei biglietti per la partita Napoli-Inter di Coppa Italia e il rimborso parziale degli abbonamenti per la stagione in corso. La società ha voluta chiarire la propria posizione attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È necessario fare chiarezza In merito alle numerose richieste di rimborso dei biglietti relativi alla gara di Coppa Italia Napoli-Inter e di rimborso parziale degli abbonamenti validi per la stagione 2019/2020. La SSC Napoli reputa indispensabile precisare in particolare alcuni aspetti: allo stato attuale delle cose e fintanto che le Autorità competenti non avranno assunto decisioni definitive in ordine alle competizioni in corso, non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a qualsiasi ipotetico rimborso. Quando saranno note in via definitiva le decisioni delle Autorità competenti, il club comunicherà le procedure. Gli strumenti messi a disposizione dalla società saranno comunicati sul sito ufficiale. Tali procedure faranno specifico riferimento alle singole casistiche”.