Dalla Lombardia, Fontana: “De Luca è un po’ confuso, io sono lucidissimo. Ha sbagliato!”

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ai microfoni di Radio1, ha risposto alle parole di Vincenzo De Luca rilasciate nei giorni scorsi. Di seguito quanto evidenziato:

FONTANA RISPONDE A DE LUCA

“Crollo psicologico? De Luca si confonde, è un po’ che non mi telefona, non sono crollato ma sono lucidissimo. Credo che De Luca abbia sbagliato sugli ingressi, queste scelte si fanno di comune accordo, non certo per imposizione di una parte sull’altra”.