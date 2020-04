Higuain non vuole tornare in Italia, la Juve è furiosa

È ormai di dominio pubblico la notizia che Gonzalo Higuain non avrebbe intenzione di fare ritorno a Torino, almeno per il momento. Stando a quanto riportato da “Repubblica”, la Juventus non avrebbe certamente gradito il comportamento del proprio centravanti, cui posizione all’interno della società ora sarebbea serio rischio. Già in tempi non sospetti si vociferava la possibilità che il Pipita, al termine della stagione, avrebbe dovuto fare le valige e trovarsi un’altra destinazione.

Oggi, considerate le vicissitudini che vedono protagoniste calciatore e società, possiamo quasi considerare certo un addio in estate. Vive l’ipotesi rottura, con la possibile rescissione contrattuale, ma potremo saperne di più solo con il passare dei giorni, monitorando lo sviluppo di quello che ormai possiamo considerare un giallo.

Gonzalo Higuain, infatti, avrebbe informato di non voler tornare più in Italia al servizio della Juve. Su di lui è forte l’interesse del River Plate: per Gonzalo sarebbe un ritorno.