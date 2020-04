Fedele: “Sono sconvolto, il Coronavirus mi ha portato via un amico. Il mondo ci ride dietro per quanto successo a Saviano”

Enrico Fedele, opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Un mio carissimo amico del Vomero non ce l’ha fatta contro il Coronavirus: se n’è andato da solo, in ospedale. Aveva anche un figlio, la notizia mi ha sconvolto. Dobbiamo adottare tutte le precauzioni necessarie nel corso della Fase 2. Non possiamo rischiare di non riprenderci più, dobbiamo uscire da questa situazione. Quanto successo a Saviano è assurdo, il mondo ci sta ridendo dietro per questo. Ora la cittadina è in quarantena e non si sa per quanto durerà”.