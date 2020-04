Coronavirus, spunta un altro ostacolo per la Serie A: trovare test e tamponi per staff e calciatori

L’edizione odierna de La Repubblica spiega le modalità per far ripartire la Serie A. La relazione dei medici della FIGC fissa un programma di test e controlli molto rigidi: serviranno 1400 tamponi per provare a riprendere.

CORONAVIRUS, TEST DIAGNOSTICI PER CALCIATORI E STAFF

I test saranno obbligatori per staff e calciatori, ma la ripresa del calcio rischia di slittare, poichè i rilevatori di positività scarseggiano addirittura per medici e personale sanitario.

Gli esperti della Protezione civile valideranno i test sierologici per rilevare gli anticorpi del Covid-19 il 29 aprile. Il quotidiano spiega: “I primi kit diagnostici autorizzati saranno disponibili il 3 maggio, ma i club di A dovranno sottoporre ad almeno 1.400 test giocatori e staff un paio di giorni prima di partire”.