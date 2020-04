Assocalciatori: “C’è volontà di ripartire, ma il Paese è ancora in emergenza, non vogliamo apparire privilegiati”

L’Associazione Italiana Calciatori ha reso note, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, le ultime notizie riguardanti la ripresa del campionato e le misure di sicurezza che verranno adottate. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Consiglio Direttivo dell’AIC, alla presenza del dottor Della Frera (componente della Commissione Medico-Scientifica FIGC), ha analizzato e riflettuto sul protocollo predisposto per la ripresa degli allenamenti dei calciatori professionisti. Sono stati chiariti alcuni dubbi e richiesto ulteriori approfondimenti da sottoporre alla Commissione. Come già espresso in passato, l’AIC sottolinea che è importante che la materia venga trattata da specialisti medici, in modo da garantire le misure precauzionali da attuare”.

“La volontà di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici è quella di tornare in campo il prima possibile, con le maggiori garanzie di sicurezza per tutti gli addetti ai lavori. Il Paese, sebbene con differenze da regione a regione, è ancora in fase di emergenza. Gli atleti vogliono tornare a svolgere il proprio lavoro così come tante altre categorie professionali. Non vogliono in alcun modo apparire dei privilegiati o usufruire di corsie preferenziali dal punto di vista medico”.

“L’esigenza e la volontà di tornare a svolgere il proprio lavoro rischia di dover superare uno scoglio strutturale di buona parte delle realtà professionistiche. La speranza è che più società possibili siano in grado di ripartire, se le condizioni del Paese lo permetteranno. Sono già attivi alcuni corsi online di formazione con l’aiuto ed il supporto del Settore Tecnico della FIGC. Ciò servirà alla formazione personale di associati ed associate nonostante questo periodo di stop forzato”.