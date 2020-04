Riapertura delle attività, Ascierto frena: “Sto con De Luca, bisogna attendere. Ora vietato sbagliare”

La questione legata alla riapertura delle attività commerciali sta facendo discutere e non poco in Campania. Il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, per il momento si è dimostrato restio davanti a tali possibilità.

A dire la è stato anche il Professor Paolo Ascierto, che attraverso il proprio profilo Facebook ha scritto: “Mi associo al Presidente Vincenzo De Luca nel sostenere la necessità di attendere ancora per la riapertura delle attività in Campania.

In questo momento non possiamo proprio sbagliare, dobbiamo essere prudenti e responsabili più che mai: l’emergenza non è ancora finita e non possiamo mettere in discussione tutto quello che abbiamo faticosamente ottenuto in questi mesi e rischiare l’insorgere di nuovi focolai di infezione. Con pazienza e senso di responsabilità, andrà tutto bene e #celafaremo!“.

LEGGI ANCHE: Gino Sorbillo: “Pagare gli affitti sarà un problema, dovremo chiudere delle attività. Vedo il futuro nero, ma propongo una soluzione”