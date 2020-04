De Luca: “Valutiamo la riapertura di pizzerie e ristoranti per cibo d’asporto”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania ha riportato alcune dichiarazioni in merito all’emergenza Coronavirus. Quest’ultimo ha evidenziato quale saranno le scelta riguardanti le riaperture dei ristoranti e delle pizzerie. Ecco le sue parole:

“Una delle sollecitazioni che riceviamo più spesso è quella in merito alla riapertura di ristoranti e pizzerie che forniscono cibo d’asporto. Non abbiamo consentito di riaprire, non per cattiveria, bensì per evitare quanto più possibile gli assembramenti. Nel frattempo abbiamo deciso, e ci tengo a precisare che siamo stati l’unica Regione in Italia, un contributo di 2000 euro a queste attività chiuse. Valutiamo comunque la possibilità di anticipare la riapertura delle aziende in questione, la decisione verrà presa in base all’andamento dell’epidemia. Dobbiamo resistere a queste pressioni”.

“Tutti vorremmo riaprire già domani mattina, ma bisogna essere responsabili e evitare di avere fretta di aprire rischiando di dover chiudere di nuovo tutto tra due settimane. Questa è la tipica situazione di emergenza in cui bisogna dimostrare di essere uomini e non prendere scelte affrettate”.