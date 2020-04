ULTIMISSIME CALCIO – Il calcio non intende fermarsi, nonostante l’emergenza a causa del Coronavirus. L’idea della Lega Serie A è quella di riprendere il prima possibile le gare.

Sia che il campionato inizi con precedenza rispetto all’Europa, sia che la ripresa venga effettuata in parallelo con Champions ed Europa League, l’idea della Lega calcio è quella di riprendere le partite con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. I match ovviamente sarebbero trasmessi in chiari, come previsto.

Ultimissime calcio, ipotesi semifinali di Coppa Italia al San Paolo

Restano da disputarsi i match di ritorno della coppa nazionale. Secondo quanto rivelato da Repubblica, ci sarebbe una particolare idea: disputare entrambe le sfide (Napoli-Inter e Juventus-Milan, ndr) allo stadio San Paolo di Napoli. Chiaramente il tutto – se confermato – avrebbe luogo solo in presenza delle adeguate garanzie di sicurezza. Ma l’obiettivo che si sono prefissati i vertici del calcio italiano è chiaro: provare a organizzare le due partite in tempo per il 27 o 28 maggio, rigorosamente senza pubblico sugli spalti.