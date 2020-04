VIDEO – Floro Flores furioso: “Dopo il fallimento il Napoli non mi ha mai contattato. Gettavano mer**a su di me”

L’ex giocatore del Napoli da poco ritiratosi dal calcio, Antonio Floro Flores, esprime tutto il suo malcontento per non essere stato chiamato dal Napoli al momento della sua rifondazione. Ecco le parole del giocatore ha parlato Super Sport 21, trasmissione in onda su Canale 21:

“Il primo Napoli di De Laurentiis? La verità è una sola, c’erano altri interessi all’epoca. La squadra fu costruita ancora prima di essere comprata, io non fui mai contattato e nessuno mi portò mai un’offerta. In quel periodo soffrì in silenzio, non c’era bisogno di fare guerre per rispetto per Napoli e la maglia azzurra. Nella mia vita sono sempre stata una persona onesta, a distanza di anni c’è sicuramente rammarico ma è brutto fare la guerra contro la tua città. Qualsiasi cosa avessi detto in quel momento mi si sarebbe ritorta contro. Nessuno immaginava che la prima domanda che fecero ai vari De Laurentiis e Marino fosse quella del perchè non puntare su un talento del posto come me, e la prima risposta fu quella di gettare m***a su di me. Io aspettai fino al 9 settembre per firmare con il Perugia, quando avrei potuto farlo anche ad agosto. So io quello che ho passato in quel periodo, con gente che mi sputava e prendeva a calci la macchina…”