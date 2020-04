FELTRI DE LUCA – Stanno facendo discutere, e non poco, le parole di Vincenzo De Luca. Il governatore della Regione Campania nelle scorse ore ha infatti paventato la possibilità di chiudere i confini della Regione, qualora altrove fosse permesso la circolazione libera aumentando i rischi del contagio.

Il direttore del quotidiano Libero, Vittorio Feltri, ha voluto così rispondere al presidente della Regione Campania. “De Luca vuole chiudere i confini della Campania. Solo per quelli che chiedono di entrare o anche per quelli che preferirebbero uscire?“. Questo il messaggio, velatamente polemico, scritto su Twitter.

ECCO IL TWEET:

La discussione, come detto, nasce dalle parole del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che dal proprio profilo Facebook aveva paventato l’ipotesi di chiudere i confini della Regione. Ecco quanto detto:

“Dobbiamo avere una grandissima attenzione, siamo ancora in larga parte d’Italia nella fase 1, cioè in pieno contagio. Alcuni colleghi presidenti di Regione, soprattutto del Nord, premono per affrettare la ripresa di tutto. Dobbiamo avere grande senso di responsabilità. In Lombardia, ancora ieri, c’erano 1000 nuovi contagi. Nel Veneto, messo meglio, ce n’erano 400. In Piemonte 800 nuovi contagi. Se una regione accelera in modo irresponsabile, rischia di rovinare tutta l’Italia. In quel caso la Campania chiuderà i suoi confini, vieteremo l’ingresso in Campania di cittadini provenienti dal resto d’Italia. Non potremmo fare diversamente. Già è successo quando c’è stato un ritorno di massa, abbiamo fatto un miracolo. Immaginare oggi di dover riaffrontare in questi termini ancora una volta il problema sarebbe un atto di irresponsabilità”.