De Paola: “Sarri ha avuto tanti atteggiamenti che non mi sono mai piaciuti, ma alla fine sono facciate di plastica”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola per parlare delle recenti dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato:

“Ci sono due aspetti che mi preme dire su Sarri: uno che guadagna 6 milioni all’anno non può permettersi di dire certe cose. Sono cose che le remuneri profumatamente, hai fatto una scelta economica importante. Dire adesso certe cose, che saranno anche vere, non ha senso. Sarri ha avuto tanti atteggiamenti che non mi sono mai piaciuti, ma alla fine sono facciate di plastica, che non esistono.

Preferisco un borghese medio, anziché uno che fa vedere di venire da un certo vissuto, sono stufo di certe cose. Volersi tuffare nel mondo politico, sociale, culturale, sentendosi Alice nel paese delle meraviglie, non è un atteggiamento consentito. Se improvvisamente ti immergi in una realtà, è difficile uscirne. Bisogna essere ipocriti? No, ma intelligenti, non puoi avere comportamenti da ultras. I tifosi capiscono quando uno è vero e quando uno è falso. Non ho mai fatto battaglie contro qualcuno”.