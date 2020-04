Calendario Champions League – Giovedì 23 aprile, il Comitato Esecutivo della UEFA, si riunirà per discutere le date per far ripartire la Champions League e l’Europa League.

Nell’incontro verranno esaminate le date per una possibile ripartenza delle competizioni, analizzando le necessità di tutte le federazioni. I colleghi di “Sky Sport” hanno evidenziato quello che sembra essere lo scenario più attendibile:

Calendario Champions League

La data più probabile per l’inizio della Champions League pare essere quella del 7 e dell’8 agosto. In questi due giorni, con i campionati conclusi si dovrebbero svolgere gli ultimi incontri degli ottavi di finale. Per le italiane quindi Barcellona-Napoli e Juve-Lione.

Da quel punto in poi si potrebbe giocare ogni tre giorni per concludere quanto prima la competizione. L’Atalanta, qualificatasi per i quarti, scenderà in campo l’11 o il 12 agosto per l’andata dei quarti e il 14 o il 15 per il ritorno.

Dopo una settimana si terranno le semifinali, il 18 e 19 le gare d’andata ed il ritorno il 21 e il 22. La finale si terrà sempre ad Istanbul il 29 agosto. La Champions 2020/2021 invece dovrebbe partire il 20 ottobre.

Discorso simile anche per l’Europa League, le prime squadre a scendere in campo sarebbero Roma e Inter, il 2 o il 3 agosto, rispettivamente a Siviglia e in casa contro il Getafe. Loro, devono ancora disputare le partite di andata degli ottavi, con ritorno fissato al 6. E poi: 10 e 13 agosto i quarti di finale, 17 e 20 le semifinali, con finale il 27 in Polonia, all’Arena di Danzica.