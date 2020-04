Auriemma: “Si tornerà di sicuro a giocare, ormai il calcio non è più uno sport: ci sono troppi interessi!

Il noto giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della possibile ripresa del campionato sul proprio canale YouTube ufficiale. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ormai ve lo posso dire con certezza: si tornerà a giocare. Il calcio ormai è una grandissima industria, non è più uno sport. Se fosse stato ancora uno sport senza interessi così potenti, come ad esempio negli anni ’70, tutti sarebbero stati d’accordo con uno stop definitivo e la mancata assegnazione del titolo. Ormai ci sono in ballo centinaia di milioni di euro tra sponsor, diritti tv e scommesse, non si può fermare il campionato. C’è un continuo ping pong tra chi vuole fermarsi per evitare di retrocedere e chi vuole continuare a giocare assolutamente. Dal 4 maggio ritorneranno gli allenamenti e per i calciatori è previsto un periodo di totale isolamento, insieme ai compagni, fino a quando le misure restrittive saranno ulteriormente allentate. Io credo che le prime gare per la ripresa del calcio saranno le semifinali di Coppa Italia”.