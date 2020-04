Gli Stati Uniti lanciano l’accusa contro la Cina: Coronavirus diffuso nel mondo per errore umano

Gli Stati Uniti puntano il dito contro la Cina. Il Segretario di Stato Mike Pompeo ipotizza sull’origine della diffusione del Coronavirus: potrebbe esserci un incidente avvenuto durante ricerche sul “corona”.

CORONAVIRUS, STATI UNITI CONTRO LA CINA

Pompeo lancia l’accusa durante l’intervista a Fox News: “Non un virus creato in laboratorio, ma un errore umano dei tecnici a Wuhan. E sappiamo che l’Istituto di Virologia di Wuhan è a poche miglia di distanza da dove era il mercato.

Abbiamo ancora molto da sapere, il governo degli Stati Uniti sta lavorando diligentemente per scoprirlo. Il solo fatto che mi si venga fatte questa domanda, il solo fatto che non sappiamo la risposta, che la Cina non ha condiviso con le noi le risposte, credo che questo sia molto esplicito“.