Coppa Italia, spunta l’ipotesi San Paolo per far disputare la semifinale Juventus-Milan

Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci potrebbe essere la possibilità che anche l’altra semifinale di Coppa Italia possa essere giocata a Napoli.

SEMIFINALE DI COPPA ITALIA JUVENTUS-MILAN AL SAN PAOLO

Tenendo in considerazione la critica situazione al nord Italia per l’emergenza Coronavirus, la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan potrebbe svolgersi a Napoli. Le date che erano state indicate per giocare le due semifinali erano quelle del 27 e del 28 maggio.