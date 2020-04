UEFA – fissata la riunione per decidere il futuro delle coppe europee

La UEFA ha fissato le date per due appuntamenti molto importanti per un eventuale prosieguo delle competizioni europee. Martedì 21 aprile e giovedì 23 aprile ci saranno due riunioni, la prima, informativa per i segretari delle 55 federazioni affiliate, la seconda, per riunire in videoconferenza il Comitato esecutivo della UEFA.

L’argomento di cui si discuterà in questi importanti incontri è uno ed uno soltanto: l’impatto causato dall’epidemia di COVID-19 sul calcio europeo e i suoi sviluppi. Questi incontri saranno praticamente decisivi per capire se, come ma, sopratutto, quando poter riprendere le coppe europee.

Ulteriori comunicazioni, come cita il comunicato emanato dalla UEFA, sono rimandate a dopo la riunione del Comitato esecutivo, se necessarie.