Salvatore Esposito in diretta con Cannavaro: “Se Maradona avesse giocato in questi anni, Messi avrebbe saltato quattro, cinque partite”

Salvatore Esposito ha parlato in diretta su Instagram insieme a Fabio Cannavaro, campione del Mondo 2006. I due hanno ricordato tanti episodi passati, tra i vari argomenti non poteva mancare quello riguardante Diego Armando Maradona.

“Diego era qualcosa di assurdo, riusciva a scartare i difensori senza alcun tipo di problema. Era qualcosa di devastante, chi ha avuto la fortuna come me di godersi il trio Giordano, Maradona e Careca ha visto qualcosa di straordinario”. Queste le parole del difensore ex Napoli.

Il noto attore della serie Gomorra ha risposto così: “Personalmente credo che se Maradona giocasse in questi anni, anche uno come Messi salterebbe quattro, cinque partite senza alcun tipo di problema”

