NAPOLI CALCIO NEWS – Quest’oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, parlando del Napoli, ha delineato il progetto futuro del club di Aurelio De Laurentiis. A partire dall’allenatore Rino Gattuso, che tanto bene ha fatto con gli azzurri nei suoi primi mesi nella panchina del San Paolo, per poi focalizzarsi sul mercato in uscita e sui rinnovi. Ecco quanto evidenziato dalla testata:

LE BASI PER IL FUTURO

“Se questa storia fosse una partita a scacchi, beh, sarebbe da scacco in tre mosse: rinnovo, conferme, contratti. Il fatto, però, è che in questo caso le strategie non sembrano essere la componente decisiva: è la chiarezza, l’unica chiave“.

Piotr Zielinski (25), ad un passo dal rinnovo col Napoli

“Sono le certezze e le risposte, dalla società e dai giocatori, le basi sulle quali Rino Gattuso potrà e dovrà costruire il suo Napoli bis. Se vogliamo il primo, vero Napoli da plasmare con il marchio di fabbrica impresso a fuoco sin dalla fase progettuale: ecco perché il tecnico ha chiesto di blindare Fabian Ruiz e Zielinski, due elementi considerati molto importanti per la squadra e per la sua idea di gioco“.

“Gattuso attende di sapere cosa deciderà Mertens, perché è da lui che ormai dipende il prolungamento del rapporto, e cosa invece intenderà fare il club con Allan e Koulibaly, uomini mercato a dispetto della crisi nonché cardini del meccanismo azzurro con ogni allenatore conosciuto da queste parti“.

NAPOLI CALCIO NEWS, I 3 PUNTI PER IL PROSSIMO NAPOLI

Il contratto del tecnico da prolungare

“A breve la storia da copertina sarà il futuro di Gennaro Gattuso. La

programmazione della prossima stagione non può prescindere dal definitivo chiarimento della posizione dell’allenatore. E dunque dalla valutazione che il suo rapporto, in scadenza nel 2021. L’allenatore ha influito sul mercato di gennaio, a cominciare dall’acquisto del tedesco Diego Demme, e con la società valuta costantemente i piani futuri. Indizi. Che fanno prove: in attesa degli atti ufficiali“.

Fabian e Zielinski precise garanzie sulla permanenza

“In attesa dell’evoluzione della propria storia contrattuale, Gattuso è stato molto chiaro sul futuro di due elementi e soprattutto grandi talenti del centrocampo del Napoli: Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Il tecnico ha chiesto alla società garanzie sulla permanenza di entrambi. Piotr discute da tempo il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, e il club ha tutta l’intenzione di chiudere e brindare al più presto. Fabian, legato da un rapporto fino al

2023, è invece asfissiato, diciamo così, dalla corte del Barça e soprattutto del Real: a differenza del collega ha più che altro chiesto un adeguamento dell’ingaggio. Il nodo, per tutti, riguarda soprattutto l’importo della clausola rescissoria valida per l’estero che il Napoli ha chiesto di inserire: 100 milioni di euro a Zielinski e 180 milioni a Fabian“.

Koulibaly e Allan: le incertezze del mercato

“Conferme e mercato in entrata, certo: ma le possibili cessioni, cioè gli addii, valgono altrettanto. Tre grandi punti interrogativi, uno per reparto: Kalidou Koulibaly in difesa; Allan a centrocampo; Dries Mertens in attacco. Kalidou è una specie di cassaforte: il Psg e lo United sono ancora disposti a fare follie per lui e il club azzurro prima della sospensione dei campionati lo valutava almeno 100 milioni di euro. Allan, invece, è stato già a gennaio al centro di una trattativa con l’Everton di Ancelotti, aperta e chiusa al volo: Carletto tornerà alla carica, certo, ma nel frattempo l’uomo di Rio dovrà chiarire per bene il suo rapporto con il club“.

“Capitolo Mertens: il Napoli aspetta la sua decisione in merito al rinnovo del contratto in scadenza a giugno, ma Dries non ha deciso. Sembra di no: e intanto Inter, Monaco, Chelsea e la new entry Newcastle restano in agguato“.

