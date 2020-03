Gattuso Napoli, verso il futuro: rinnovo fino al 2023

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

GATTUSO NAPOLI – Oggi sulle sue pagine, il noto quotidiano Il Mattino ha offerto uno specchietto importante al duo composto da Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Presidente e allenatore del Napoli si sono incontrati dopo una prima parte di stagione deludente da parte degli azzurri per cominciare un nuovo ciclo. Il primo passo verso la rinascita ha convinto tutti, in primis De Laurentiis, che ora vuole blindare Ringhio fino al 2023. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Gattuso Napoli, altri tre anni di contratto

“Non stupisce se (De Laurentiis, ndr) è al lavoro per i rinnovi anche in queste ore di paura. Partendo da quello più importante: quello di Rino Gattuso. Vorrebbe incontrare procuratori e intermediari in sede, alla Filmauro, ma deve accontentarsi di videochiamate e mail. È lì che freme per vedersi con Jorge Mendes, l’agente che assiste il tecnico calabrese. Vuole la fumata bianca di Gattuso per la sua permanenza a Napoli il prima possibile“.

“Al telefono hanno già affrontato qualche aspetto, per esempio la durata del nuovo accordo: fino al 2023. C’erano pochi dubbi sulla sua permanenza a Napoli dopo i risultati dell’ultimo mese, prima dello stop (di fatto solo Sarri, dopo le prime 15 volte in panchina, ha un rendimento migliore del suo)“.

“Entro il 30 aprile (ma le date, di questi tempi, hanno un peso relativo) il Napoli può comunicare al tecnico la volontà di non andare avanti nel rapporto siglato che ha durata fino al 30 giugno 2021. Senza comunicazioni, il contratto in vigore viene prolungato, automaticamente, di un’altra stagione. Con compenso di 1,5 milioni di euro, compresi i diritti di immagine che Gattuso ha ceduto solo in parte al Napoli“.

“Adesso Gattuso vorrebbe avere carta bianca per completare la sua squadra di collaboratori tecnici. De Laurentiis non dirà di no. E anche su come rinforzare la squadra c’è comunione di intenti. Sa che ci sarà qualche partenza, sa che anche il rinnovo di Mertens non è così scontato, ma chiede di ripartire da qualche punto fermo, come per esempio Zielinski. Il club ha deciso che ci saranno cessioni di livello e Gattuso lo ha accettato“.