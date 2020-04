Il Newcastle sogna in grande! Il club inglese mette nel mirino Max Allegri

Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, Massimiliano Allegri potrebbe essere il prossimo allenatore del Newcastle.

In un momento in cui l’emergenza coronavirus rischia di mettere in ginocchio molte società calcistiche, lo stesso non si può dire per il club inglese.

Il principe saudita Mohammed Bin Salman sarebbe infatti pronto ad acquistare proprio il Newcastle, e la trattativa con l’attuale proprietario Mike Ahsley sarebbe ormai prossima alla conclusione.

I sauditi, attraverso il fondo PIF, acquisiranno l’80% della società, valutata in totale 400 milioni di euro, con uno sconto di 50 milioni a causa dell’emergenza COVID-19.

Se questa operazione dovesse concretizzarsi, il Newcastle (attualmente tredicesimo in Premier League), sarebbe pronto a un definitivo “salto di qualità”, che potrebbe portarlo in breve tempo a competere con le grandi potenze inglesi.

E il primo passo per raggiungere questo obiettivo sarebbe rappresentato proprio dall’ex allenatore della Juventus, che dopo un anno di riposo è definitivamente pronto a rimettersi in gioco.