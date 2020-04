De Magistris: “Conte deve fare la voce forte, deve avere più coraggio! Serve liquidità e sicurezza sanitaria”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare dell’emergenza Coronavirus. Il primo cittadino ha chiesto aiuti concreti al primo ministro Giuseppe Conte, rivolgendo a lui e al Governo il suo appello radiofonico. Queste le sue parole:

“Il presidente Conte deve avere più coraggio e mettere in campo misure senza precedenti. Bisogna immettere liquidità, anche facendo debito pubblico, bisogna sospendere o alleggerire le tasse. Deve fare la voce forte e il coraggioso con l’Europa.

Stavolta non ci si può girare dall’altra parte, ciò che accade qui sta succedendo anche negli altri Paesi! Il nostro Paese è in ginocchio, se lasciamo indietro anche un pezzettino non ripartiamo! Le priorità sono quelle di dare soldi e sicurezza sanitaria. Devo dare atto a Conte di aver fatto qualcosa ma non sono atti necessari in un’economia di guerra. Conte aspetta l’Europa, che ci vuole far pagare un prezzo troppo alto”.