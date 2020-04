Chiariello prevede: “De Laurentiis sta andando a dama, lavora sotto traccia ma tra poco esploderà”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Il Napoli non parla, non si muove, non si sa nulla. Delle multe non si sa nulla, nomi di mercato a gogo, ma nulla di concreto.

Intanto De Laurentiis il falco che guida lo schieramento di chi vuole far finire la stagione in tempi brevi, sta andando a dama. E’ un De Laurentiis in versione sommergibile, sotto traccia che tra poco esploderà le sue bordate. Chi colpiranno? Tra pochi giorni lo sapremo”.