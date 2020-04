Cannavaro: “Uno degli attaccanti più forti che ho mai visto giocare è stato Careca”

Salvatore Esposito ha parlato in diretta su Instagram insieme a Fabio Cannavaro, campione del Mondo 2006. I due hanno ricordato tante cose e tra gli argomenti è saltato fuori il nome di Antonio Careca. Ecco cosa ha detto l’allenatore del Guangzhou in merito all’attaccante ex Napoli:

“A quei tempi c’erano giocatori di alto calibro in tutte le squadre del campionato italiano. Su ogni campo si affrontavano grandi campioni. Forse la gente dimentica di alcuni fenomeni, io posso affermare che uno degli attaccanti più forti che ho visto era Careca. Lui insieme a Maradona e Giordano sono stati un trio spettacolare”.