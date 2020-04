Esami costanti, ritiro chiuso e gruppo ristretto: le linee guida per ripartire

La FIGC, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il protocollo per la ripartenza del calcio professionistico in Italia. In particolare si sostiene che il “gruppo squadra” dovrà essere completamente negativo e sarà formato da calciatori, staff tecnico, medici, fisioterapisti, magazzinieri e dal “personale più a stretto contatto con i calciatori“.

Il “gruppo squadra” sarà sottoposto ad esami medici per massimo 96 ore al fine di riscontrare la negatività al Covid-19 prima di un ritiro chiuso “su modello estivo” in ambiente sanificato e controllato. Il protocollo dovrà essere aggiornato per le concrete attività di allenamento e per l’impiego dei diversi luoghi di lavoro, comprese sala medica e fisioterapica.