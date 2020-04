TEST IMMUNITÀ CORONAVIRUS- C’è il via libera del governo per l’avvio della procedura pubblica per acquisto di kit per esami ematici. Nelle prossime due settimane, scrive Il Mattino, partirà la campagna in Italia con il coinvolgimento di un campione di 150 mila persone divise secondo vari criteri. Gli italiani saranno suddivisi per profilo lavorativo, genere ed età. Lo ha spiegato il CTS (Comitato tecnico scientifico) definendo tutte le caratteristiche della tipologia di test sierologico che sarà impiegato su scala nazionale. A breve sarà pubblicato un bando con le indicazioni.

De Luca presenta la “fase 2” in Campania: il progetto della regione

TEST IMMUNITÀ CORONAVIRUS

Il Commissario per l’Emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha avuto ieri sera il via libera dal governo per dare inizio all’iter pubblico per la ricerca e l’acquisto di test necessari. L’obiettivo di questa campagna è individuare le persone ‘immuni’, ovvero coloro che hanno sviluppato antiporpi al SarsCov2, per avere un quadro epidemiologico della propagazione del virus.

Le varie regioni italiane si stanno già organizzando. La Toscana ha fatto sapere di un accordo con 61 laboratori privati che faranno test sierologici a 400 mila persone. Lazio, Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna, fa sapere Il Mattino, in vista della ripresa, effettueranno i test soprattutto a lavoratori ed operatori sanitari.