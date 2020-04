La fondazione Cannavaro-Ferrara, “Je sto vicino a te” lancia un’asta per raccolta di beni di prima necessità

In questo periodo di quarantena sono tantissime i personaggi famosi e non che hanno lanciato delle vere e proprie iniziative per aiutare tutti coloro che combattono questo virus o persone in difficoltà. Anche il mondo del calcio sta facendo la sua parte ed è un’iniziativa tutta napoletana.

La fondazione Cannavaro-Ferrara ha dato il via a un’asta online mettendo in vendita maglie di molti giocatori per una raccolta fondi. Je sto vicino a te: Uniti per Napoli così recita lo slogan dell’iniziativa a cui hanno aderito molti giocatori della Serie A tra cui Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Fabio Quagliarella e tantissimi altri ancora. Il ricavato sarà donato per l’acquisto di beni di prima necessità con alcune associazioni riconosciute sul territorio e già selezionate. Ecco le parole dei due fondatori dopo il grande successo dell’iniziativa:



Ciro Ferrara: “Questa maglia mi ricorda un momento emotivamente difficilissimo: nel giugno 1987, la notte prima del mio debutto in nazionale, Azeglio Vicini entra in camera e mi comunica che avrei giocato titolare, scatenando in me una gioia immensa finché, prima di andare via, il gelo: “…e dovrai marcare Maradona”. Non avrei mai pensato di riuscire a separarmi dalla maglia di Diego, ma l’ho fatto per questa causa, che a noi sta così tanto a cuore”.



Paolo Cannavaro: “Lavorando in Cina, dove ha avuto inizio la pandemia e con la rapida diffusione del contagio in Italia e dunque anche a Napoli dove vivono i miei cari, mi sono sentito molto coinvolto. È per questo che dopo aver contribuito ad una prima raccolta a sostegno delle famiglie in difficoltà con NapoliM’like ritengo che lanciare un’iniziativa per la città tramite la nostra Fondazione è un atto di responsabilità finalizzato al bene. Ogni volta la sensazione è quella di provare a restituire, al territorio e alle persone, ciò che Napoli continua a darci senza chiedere nulla in cambio”.

Fabio Cannavaro: “Ci troviamo di fronte ad una emergenza senza precedenti, davanti alla quale siamo tutti uguali e tutti convocati per rispondere. Noi siamo presenti con cuore, forza e impegno e con le nostre divise che uniscono”.