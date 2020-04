SAVIANO SALVINI – Roberto Saviano ha commentato sul quotidiano francese Le Monde il caso Lombardia in merito alla gestione in emergenza Coronavirus:

“La regione più forte, di maggior successo e più ricca che si è dimostrata la meno preparata ad affrontare la pandemia, con scelte a cui i suoi leader dovranno rispondere prima o poi. Questa regione è il territorio di Silvio Berlusconi e la roccaforte di Roberto Formigoni, recentemente condannato a cinque anni e dieci mesi di carcere per gravi atti di corruzione riguardanti, precisamente, i legami tra potere regionale e settore sanitario privato.

SAVIANO SALVINI, LA POLEMICA

Dieci anni fa, durante un programma televisivo, ho esposto ciò che era già ovvio per qualsiasi investigatore, vale a dire che la camorra napoletana e la ‘ndrangheta calabrese si erano infiltrate nell’economia legale nel Nord, a seguito della mafia siciliana che, negli anni ’70, fu la prima a investire in questi territori. Il mio intervento aveva causato una tale controversia che il programma fu allora costretto ad accogliere il ministro degli interni, Roberto Maroni, così che lui potesse rispondere alle mie accuse. Le condanne giudiziarie caddero poco dopo, e oggi è un dato di fatto: in molte aree del nord Italia, le mafie adottano la loro legge“.

La risposta del leader della Lega, Matteo Salvini, non tarda ad arrivare, con un attacco iniziato ai microfoni di Tele Lombardia: “Leggevo che Saviano ha fatto un’intervista per un giornale straniero in cui racconta che la colpa di quello che accade in Lombardia è mia sostanzialmente, ma risparmiati ‘ste cazzate“, e proseguito poi sui social, pubblicando su Facebook una grafica con la foto dello scrittore e con la didascalia “Per Saviano le vittime del Coronavirus sono colpa di Salvini. Senza vergogna“.

Anche Saviano controbatte alla replica di Salvini con un post su Facebook:

“Se arrivi a intestarti anche le critiche che non ti riguardano personalmente, al paese mio significa che stai alle cozze. Tanto lo sappiamo tutti che, appena in Lombardia inizierà la resa di conti, quando i vertici regionali dovranno rispondere delle migliaia di contagi (e di morti) che si potevano e si dovevano evitare, il primo a buttare a mare Fontana, Gallera e tutti i leghisti coinvolti sarai tu, capitan codardo!”