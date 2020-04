La SSC Napoli informa i propri tifosi che hanno effettuato regolare richiesta di rimborso per i biglietti del Settore Ospiti di Barcellona-Napoli attraverso la procedura online presente nei giorni scorsi sul sito ufficiale del Club, che, come comunicato da Ticket One, a far data da oggi 14 aprile ed entro 30 giorni, sarà accreditato l’importo precedentemente versato.

FONTE: SSC Napoli