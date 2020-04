Coronavirus Napoli – Il Covid-19 non smette di colpire. Secondo quanto rivela Fanpage, sono 6 persone contagiate al reparto Medicina Interna Cardiovascolare e dismetabolica dell’Ospedale Monaldi di Napoli: si tratta di un primario, 4 infermiere e un addetto alla pulizia.

Il primario è stato ricoverato al Cotugno. Una situazione preoccupante che riguarda i nostri ospedali, i quali, stanno facendo gli straordinari in questo periodo.

Coronavirus Napoli ultime notizie

L’ospedale dei Colli ha immediatamente avviato la sanificazione dei locali e sottoposto il personale ai tamponi e agli screening con i test rapidi.

Intanto, sono le prime ore della riapertura di alcuni negozi, come quello della vendita dei vestiti per bambini. In Campania, ridotte dal presidente della regione, Vincenzo De Luca: due mattine a settimana (martedì e venerdì) dalle ore 8 alle 14.