CAMPIONATI EUROPEI – Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, l’eventuale crisi economica a danno delle principali Leghe Europee se non si dovesse più tornare sul rettangolo verde, sarebbe insostenibile per tutti. Mentre la Serie A ha già una possibile data per la ripresa (clicca qui per leggere l’articolo) le altre federazioni, ora, pensano a diversi piani per ripartire.

Campionati Europei – Premier League, Wembley ed i danni economici

Wembley Stadium

La Premier League in particolar modo, ha più fretta di tutte le altre leghe europee. Il Times ha usato un termine di paragone molto elargivo, ma che rende bene l’idea di quanta fretta ci sia :“Bisogna riprendere, anche giocando quattro partite al giorno sullo stesso campo, quello leggendario di Wembley.”

I danni che scaturirebbero da una mancata ripresa sarebbero enormi, si parla di più di un miliardo di sterline di danni.

L’amministratore delegato, Richard Masters si è esposto così: “Il disastro sarebbe enorme e non coinvolgerebbe soltanto i club, ma anche l’indotto che ruota attorno all’industria del calcio, che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone”.

LaLiga, l’ipotesi Canarie e le tre date

LaLiga invece, ha ipotizzato tre date per la ripresa: 28 maggio, 6 giugno e 28 giugno.

Dopo aver scartato l’ipotesi di tornare a giocare le ultime undici giornate alle Canarie, LaLiga ha intenzione di riprendere le redini in mano del campionato in una delle tre suddette date.

Il presidente della Liga Javier Tebas, fa sapere inoltre che non ha mai pensato di non finire la stagione, mentre la Real Sociedad non ha ricevuto dal Governo spagnolo l’autorizzazione a riprendere le sedute d’allenamento.

Ligue 1 le date ed i diritti TV

La Ligue 1 si appresta a ripartire il 3 o il 17 giugno, dove si punta a finire il campionato col PSG a + 12 sul Marsiglia.

Tiene banco, ed allertata la Ligue 1 però, la situazione legata ai diritti TV dove Canal Plus ha comunicato di aver sospeso il pagamento di questi ultimi alla Lega.

Campionati Europei – Tempi brevi per la Bundesliga

Inutile dire che i tempi più brevi sembrano ruotare attorno al campionato tedesco: 9 giornate ancora da disputare e spunta come data il 2 maggio per la ripresa.

Scadenza prorogabile al fine settimana successivo, non di più.