CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, è iniziato il testa a testa tra Napoli e Roma per portare Diego Costa in Serie A.

Calciomercato Napoli ultimissime – Diego Costa ed il Napoli

Il trentunenne attaccante dell’Atletico Madrid, non ha mai vestito la maglia di una squadra di Serie A ma ne è stato sempre accostato in modo significativo.

Non molto tempo fa (CLICCA QUI per leggere l’articolo) il nome dello spagnolo infatti era stato accostato al Napoli come possibile sostituto di Arkadiusz Milik.

Un nome, il suo, altisonante in Europa e che piace davvero tanto anche ad Aurelio De Laurentiis.

Il pressing della Roma

Se da un lato c’è la possibilità che il Napoli possa strappare Diego Costa all’Atletico Madrid, c’è da sapere che anche la Roma ha fatto svariati tentativi per lo spagnolo. Nel 2013 Diego Costa era molto vicino a vestire la maglia giallorossa, così come nel 2018.

La fumata bianca non c’è mai stata, ma è risaputo che, Diego (con contratto in scadenza nel 2021) in ogni finestra di calciomercato è vicino ad allontanarsi dai colchoneros e dalla corte di Diego Pablo Simeone.

Calciomercato Napoli ultimissime – Diego Costa ed il fiuto del gol

Coi colchoneros, Diego Costa ha realizzato, in un totale di 197 partite, 78 reti e 34 assist, una buona media gol considerando il suo carattere un po’ fumantino.

Lo spagnolo però, non ha vestito sempre la maglia dell’Atletico: all’apice della sua carriera, nel 2014 e fino al 2018, ha giocato in Premier League con la maglia del Chelsea realizzando 58 reti in 120 presenze.

Il fiuto del gol a Diego Costa non è mai mancato, riesce a punire in area di rigore, così come da fuori, senza contare le volte che manda in rete i compagni di squadra. Una vera punta di diamante, quella che potrebbe servire al Napoli nel momento in cui dovesse andare via Arkadiusz Milik.