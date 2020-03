Diego Costa Napoli, l’attaccante dell’Atletico può arrivare in uno scambio che porterebbe Milik a Madrid. Si pensa anche ad Arias e Sime Vrsaljko

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

DIEGO COSTA NAPOLI – Un’ultima pazza idea, per un mercato che ancora oggi ha troppi tratti ignoti. Quando si giocherà? Quando si aprirà questa finestra di trattative e scambi? E come cambieranno le strategie dei club dopo l’emergenza Coronavirus? Chissà. Intanto, i primi nomi. Il Napoli potrebbe cedere Milik per dare spazio alle manovre in attacco. Sul polacco è forte l’interesse dell’Atletico Madrid, che potrebbe prelevarlo per una bella cifra e che approfitterebbe dei contrasti sul rinnovo con il Napoli.

DIEGO COSTA NAPOLI

Non solo, secondo quanto riferisce Tuttosport, i Colchoneros avrebbero in mente alcune contropartite per il Napoli. Chi? Diego Costa, in primis. Il calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo è in uscita dopo tre stagioni di fila. Con l’Atletico finora ha collezionato altri 44 goal in Liga e 10 in Champions nella sua esperienza totale (la prima si è interrotta nel 2014 con il passaggio al Chelsea, è tornato nel 2018).

Ad ottobre compirà 32 anni, non è più un giovanotto, ma ha ancora qualcosa da dire. E uno della sua esperienza potrebbe sempre servire ad un Napoli in ricostruzione. A patto, però, che eviti scene come quelle viste di recente.

COSTA TOSSE GIORNALISTI

Il 12 marzo, dopo la partita contro il Liverpool in Champions ad Anfield (i colchoneros hanno passato il turno), passando in mixed zone Diego Costa ha tossito sui giornalisti. Un metodo scherzoso per evitare domande, ma che non è piaciuto a nessuno in piena emergenza Coronavirus.

Non è la prima volta che Diego Costa fa parlare di sé: i rapporti al Chelsea con Conte, tra il 2016 e il 2018, non sono mai stati positivi. La sua cessione, secondo vari rumors, sarebbe avvenuta proprio per un SMS di Conte.

DIEGO COSTA FIFA 20

Per i tifosi appassionati del gioco FIFA 20, è possibile ricreare l’eventuale colpo del Napoli su tutte le piattaforme digitali. Diego Costa ha un overall di 83 ma la cattiva notizia è che non ci sono crescite vista l’età ma solo una fase calante.

Non è l’unico nome però che l’Atletico potrebbe proporre al Napoli in cambio di Milik: spuntano anche quelli di Sime Vrsaljko, ex obiettivo azzurro ai tempi del Sassuolo, e Santiago Arias. Il messicano era stato cercato nell’estate 2018 prima di preferire Malcuit.

Seguici su Instagram!