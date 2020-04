ULTIME NOTIZIE CALCIO – Qualche giorno fa la FIFA aveva preso una decisione in merito ai contratti dei calciatori, pensando di prolungarne la scadenza oltre il 30 giugno.

Questo era stato il comunicato: “la FIFA sarà flessibile e consentirà di spostare le finestre di trasferimento pertinenti in modo che cadano tra la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova stagione. Allo stesso tempo, la FIFA cercherà di garantire, ove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà anche conto della necessità di proteggere la regolarità, l’integrità e il corretto funzionamento delle competizioni, in modo che i risultati sportivi di qualsiasi competizione non siano ingiustamente condizionati”.

Ultime notizie calcio, scandenza contratti non oltre il 30 giugno

Tuttavia, le cose non sembrerebbero essere così semplici. L’avvocato della FIFA Emilio Garcia Silvero è infatti intervenuto a Cadena Cope affermando che la scadenza dei contratti non può essere prorogata oltre il 30 giugno.

Queste le sue parole: “La FIFA non può prorogare la scadenza dei contratti oltre il 30 giugno. I giocatori potranno liberarsi, ma non potranno firmare per altri club, perché la finestra di mercato non si aprirà il 1° luglio. Per i prestiti, in teoria a fine giugno dovrebbe esserci il ritorno alle squadre di provenienza, ma non potrà avvenire l’iscrizione in lista fino all’apertura effettiva del mercato. Le finestre di mercato potrebbero essere diverse, dipenderà da quando i campionati si concluderanno e ricominceranno. L’idea è che non coincidano con lo svolgersi dei campionato”