ULTIME NOTIZIE CALCIO – L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha messo in evidenza, in un articolo dedicato, la volontà della FIFA di voler allungare i contratti in scadenza il 30 giugno. Una notizia che riguarda anche da vicino il Napoli, dati i contratti in scadenza di Callejon e Mertens (qui l’articolo).

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Il nodo ricorsi

Il nodo è legato particolarmente alla paura della FIFA di incorrere in eventuali ricorsi da parte dei giocatori aventi contratto n scadenza il 30 giugno desiderosi di voler cambiare aria. Ecco perché la Federazione sta cercando di ponderare ogni sua mossa in merito a tale procedimento.

Di seguito, ecco quanto redatto nell’edizione odierna dai colleghi del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla nostra redazione:

“La Fifa sta lavorando (ed è a buon punto…) a come allungare, in automatico e provvisoriamente, i contratti in scadenza il 30 giugno (perché per quella data la stagione non sarà ancora finita) e a come posticipare quelli già firmati che sarebbero operativi dall’1 luglio. Essendo il Covid-19 “una causa di forza maggiore” tutto sarà più semplice ed emanare una normativa ad hoc risulterà meno complicato. Ogni passo viene ponderato per evitare eventuali ricorsi soprattutto da parte dei calciatori”