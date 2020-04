Sanzioni e denunce a Napoli. Uomo e donna portano a passeggio il cane, lei giustifica: “Mi sta corteggiando”

Continuano ad arrivare multe e denunce per alcuni cittadini, che eludono le restrizioni imposte dal Governo rischiando il contagio da Coronavirus. In particolare a Napoli e in provincia arrivano segnalazione particolari.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, a Marano i carabinieri hanno sanzionato un uomo sorpreso a fare footing nonostante i divieti. Il “runner” si è giustificato dicendo di doversi mettere in forma in previsione delle abbuffate pasquali.

Curiose le storie che invece arrivano da Villaricca, dove 4 amici sono stati sanzionati perché si erano riuniti per giocare a carte. Sempre a Villaricca, due persone – un uomo e una donna – sono stati sanzionati perché erano insieme ad accompagnare il cane nella sua passeggiata quotidiana, senza però avere una motivazione valida. La donna ha risposto di aver incontrato per caso l’uomo e di essere stata “corteggiata”. I successivi controlli hanno infatti scoperto la menzogna: i due sono fidanzati da anni.